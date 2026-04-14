”La data de 14 aprilie a.c., tânărul de 19 ani, bănuit de comiterea faptelor a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis marți Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov.

Cum s-a produs incidentul

Incidentul s‑a petrecut luni seară, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Chitila au fost alertaţi printr‑un apel la 112 cu privire la faptul că, în comuna Chiajna, o persoană ar fi fost agresată cu un obiect tăietor‑înţepător.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au confirmat cele sesizate şi au stabilit că, în urma unui conflict spontan, un tânăr de 19 ani l‑a atacat cu un obiect tăietor‑înţepător pe un tânăr de 20 de ani.

Victima a primit îngrijiri medicale şi a fost transportată ulterior la spital, iar agresorul se află în custodia poliţiştilor.