Sute de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Oamenii se spala la lighean, în 2020

"S-a dublat numarul avariilor, s-a triplet pierderea de apa fierbinte prin gaurile din retelele de distributie si transport. Toate lucrurile astea conduc la starea de fapt - peste 3.400 de bloc au ramas fara apa si caldura. De ce s-a ajuns aici? Pentru ca, in ciuda semnalelor pe care impreuna cu alti experti le-am tras in ultimii 6-7 ani, nimeni din conducerea Primariei Capitalei nu a inteles gravitatea situatiei", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Gabriel Dumitrașcu, expert energie, fost președinte RADET.

"Mai grav este ca nici in momentul de fata, la nivelul Primariei Capitalei, nu exista o planificare a interventiilor. Se considera ca atragerea de fonduri europene rezolva de la sine problema. Daca nu se intervine si nu isi fac loc profesionistii in decizie, vom ajunge peste 3-4 ani sa avem o retea la fel de neperformanta", a adaugat Dumitrașcu.

"E normal să ai curent, apă caldă, caldura si atunci cand ai contract cu un astfel de distribuitor trebuie ca in el sa fie prevazute si sanctiuni. O astfel de initiativa trebuie sa apartina asociatiilor de proprietari. Nu exista contracte individuale, contractele sunt incheiate cu cu asociatiile de proprietari", a explicat avocatul Valerică Tudor.