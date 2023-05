Dupa ce s-au intalnit luni seara cu liderii din teritoriu, cele mai importante nume din PNL discuta astazi la Parlament.

Pe masa dezbaterilor se afla atat programul de guvernare, cat si listele cu numele care ar putea face parte din cabinetul condus de Ciolacu.

Surse citate de Realitatea PLUS spun ca nu este exclus ca UDMR sa iasa de la guvernare daca nu va fi de acord sa renunte la unul din cele trei ministere pe care le are in prezent in portofoliu, si aici vorbim cel mai probabil despre Ministerul Mediului.

Liberalii s-au aratat interesati si in trecut de acest minister condus de Tánczos Barna, fapt ce a creat la vremea respectiva un adevarat scandal in Coalitie.

PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PNL

• Pensii:

- scutire de impozit pentru pensiile de cel mult 3.000 de lei

- pensii bazate pe contributivitate

- stimulente pentru pensionarii care aleg să rămână în activitate

- majorarea contribuțiilor la pilonul II de pensii

• Salarii:

- creșterea salariului minim

- reducerea CAS

- scutiri de taxe pentru cei care au al doilea loc de muncă

- eliminarea supraimpozitării part-time

* vouchere pentru tineri

SURSA: Realitatea PLUS

PE CINE AR VREA PNL ÎN GUVERNUL CIOLACU

VICEPREMIER

- DAN MOTREANU

- RAREȘ BOGDAN

- NICOLAE CIUCĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

- RAREȘ BOGDAN

- GHEORGHE FLUTUR

- IULIAN DUMITRESCU

MINISTERUL FINANȚELOR

- SEBASTIAN BURDUJA

- ALEXANDRU NAZARE

SURSA: Realitatea PLUS