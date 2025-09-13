.Suplimentele alimentare, în doze nepotrivite pot fi periculoase pentru creier, nu doar pentru ficat.

Totuși, atunci când le folosești incorect, aceste suplimente pot fi periculoase. Ținând cont de acest risc, un specialist a evidențiat trei suplimente care îți pot „dăuna” creierului atunci când le consumi în exces.

Neurologul Baibing Chen, cunoscut online drept Dr. Bing ne atenționează să nu luăm fără recomandarea medicului aceste suplimente.

Zinc

Dr. Bing a explicat că zincul este luat frecvent ca supliment pentru a întări imunitatea și a preveni răcelile. Îl găsești în multivitamine, pastile pentru gât și chiar în unele remedii pentru răceală din farmacii.

Zincul este esențial pentru organism și îl poți lua din mai multe alimente. Problema apare atunci când iei suplimente zilnic, luni de zile, și depășești limita sigură.

Dacă iei „prea mult” zinc, acesta îți blochează absorbția de cupru. Iar cuprul este vital pentru sistemul tău nervos. Lipsa lui poate provoca mieloneuropatie, o afecțiune care îți afectează măduva spinării și nervii periferici, ducând la amorțeală, furnicături și probleme de mers.

Dozele mari de zinc reduc capacitatea corpului de a absorbi cupru, ceea ce poate duce la anemie și slăbirea oaselor. De aceea, se recomandă să nu iei mai mult de 25 mg de zinc pe zi, decât dacă îți spune medicul.

Vitamina A

Vitamina A (retinol) are funcții esențiale: îți întărește imunitatea, îți susține vederea în condiții de lumină slabă și îți menține pielea sănătoasă.

Dr. Bing a explicat că vitamina A este liposolubilă, adică se depozitează în ficat și se poate acumula în timp. Dacă iei prea multă, poți dezvolta o afecțiune numită pseudotumor cerebri, presiune crescută în creier care imită o tumoare cerebrală și provoacă dureri de cap, vedere încețoșată și chiar pierdere permanentă a vederii.

De aceea, medicii recomandă să nu iei suplimente cu vitamina A fără recomandarea medicului, pentru că îți poate face rău. În general, până la 1,5 mg pe zi vitamina A (din mâncare și suplimente) nu prezintă riscuri, iar femeile însărcinate ar trebuie să evite administrarea dacă nu există o recomandare medicală în acest sens.

Vitamina D

Este esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor. Principalul aport de vitamina D îl primești din expunerea la soare. În general, se recomandă administrarea în lunile de toamnă și iarnă, dar trebuie să fii atent la doză.

Dacă iei prea multă vitamina D, calciul se acumulează în sânge și îți poate afecta creierul, provocând confuzie, oboseală, depresie și, în unele cazuri, chiar psihoză.

Dozele mari, luate pe termen lung, pot duce la hipercalcemie, adică prea mult calciu în corp, ceea ce îți slăbește oasele și îți afectează rinichii și inima.

Dacă alegi să iei vitamina D, 10 micrograme pe zi sunt suficiente pentru majoritatea oamenilor. Nu depăși 100 micrograme (4.000 UI) pe zi, pentru că îți pot face rău.

Sursa: Mirror