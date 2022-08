„Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat foarte clar, de foarte multă vreme, că PSD lucrează la încă un pachet social și încă unul economic. Este vorba de un alt sprijin pentru românai, pentru că situația o impune, nu pentru că i s-a năzărit cuiva acum chestia asta. A fost opțiunea conducerii PSD acum, la reuniunea grupurilor parlamentare, dar făcând și parte din guvern, să ne lansăm prioritățile parlamentare, dar și la nivel de executiv. Noi, și când eram în opoziție, lansam updatări ale programelor sociale.

Trebuie lămurit un lucru. Majorarea pensiilor este în funcție de cât s-a contribuit. De aceea, eu avertizez românii să nu se complacă să fie plătiți la 2 lei, pe hârtie, și cu 5 lei la negru. Vor avea probleme grave la calculul pensiei.

De exemplu, dacă avem pensia minimă de 1.000 de lei, iar de acolo urcăm, cel care va avea pensia de 1.100 de lei va primi în plus 110 lei. Dacă ne-am uita la ce s-a întâmplat la începutul lui 2021, adică majorarea pensiie cu 10% și a celei minime, am ajuns la concluzia că nu se poate ști valoarea exactă a inflațieo decât spre sfârșitul anului. Nu se îmbogățesc seniorii noștri cu această majorare de pensie. În 2012, inclusiv FMI a promovat politica de austeritate, iar mai apoi au recunoscut că, în perioade de criză, austeritatea nu este benefică.

Cu tot respectul pentur gh falcă, dar politica psd o stabileste partyidul nu alticneva. Noi am spus foarte clar că psd va lucra la inca un pachet de masuri pe linie sociala si linie economică. Pachetele pe economie au ajuns la 6% di PIB. Am spus ofarte clar cî nu e oblogatoruu de impleme3ntat, ci doar că mergem cu aceste masuri la discutii in coalitie.

Suntem într-un dialog constructiv în coaliție, deci, nu vom bate cu pumnul în masă ca să ne impunem măsurile, ci vom dialoga în coaliție cu toți cei 4 lideri. Se va face o discuție, după care vin specialiștii și se va ajunge la o variantă. Avem nevoie de majorare a pensiilor, a salariul minim și de măsuri economice în continuare”, a declarat ministrul Budăi în emisiunea „Controversat”.