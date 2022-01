Suma nominală a fost stabilită în documentele judiciare care confirmă în mod oficial faptul că tabloidul britanic a acceptat acea înfrângere în instanţă, relatează BBC, preluat de Agerpres.



Reamintim că Mail on Sunday a publicat o scrisoare pe care ducesa de Sussex i-a expediat-o tatălui ei, Thomas Markle, în 2018.



Associated Newspapers anunţase anterior că intenţionează să continue procedura judiciară şi să facă apel la Curtea Supremă, dar şi-a acceptat în cele din urmă înfrângerea după acest proces îndelungat.



Conform noii sentinţe, Associated Newspapers va plăti şi o sumă confidenţială pentru încălcarea drepturilor de autor, iar Mail on Sunday va trebui să acopere o parte substanţială din cheltuielile de judecată ale ducesei de Sussex, care ar putea să depăşească pragul de 1 milion de lire sterline.



De asemenea, tabloidul a fost obligat prin sentinţă judecătorească să publice pe prima sa pagină o declaraţie oficială prin care îşi recunoaşte înfrângerea în acest proces.