Departamentul american al Apărării (DoD) a anunțat, pe 12 decembrie, că Biroul de Capabilități Rapide și Tehnologii Critice al US Army (RCCTO), în colaborare cu Programele de Sisteme Strategice (SSP) ale US Navy, au finalizat recent, cu succes, un test de zbor complet al unei rachete hipersonice convenționale de la Stația Cape Canaveral a Space Force, Florida.

Racheta Dark Eagle, dezvoltată de Lockheed Martin Corporation, poate acoperi o distanță de până la 3.000 km, fiind cel mai probabil prima armă hipersonică autentică din lume, care atinge o distanță atât de mare, scrie Defense Romania.

Berlinul și Washingtonul au convenit, la Summitul NATO de la Washington, că rachetele americane cu rază lungă de acțiune vor fi staționate în Germania.

„Acest test se bazează pe mai multe teste de zbor în care Common Hypersonic Glide Body (CHGB – racheta comună dezvoltată de US Navy și US Army - nota autorului) a atins viteză hipersonică la distanțe specifice țintei și demonstrează că putem pune această capabilitate în mâinile luptătorului”, a spus secretarul US Army, Christine Wormuth.

Presa de stat rusă se laudă cu noua rachetă Oreșnik și anunță cât timp parcurge în aer până să lovească marile capitale europene

Acesta este cel de-al doilea test de zbor complet efectuat cu succes din acest an și a fost primul eveniment cu foc real pentru sistemul de arme hipersonice cu rază lungă de acțiune, folosind un centru de operații de nivel baterie și un lansator TEL (Transporter Erector Launcher) construit special pentru această armă.

„Testul marchează o piatră de hotar importantă în dezvoltarea uneia dintre cele mai avansate sisteme de arme ale noastre. Pe măsură ce ne apropiem de prima livrare a acestei capabilități către partenerii noștri din US Army, vom continua să continuăm să integrăm (arma) Conventional Prompt Strike (CPS) în forțele noastre de suprafață și pe submarine pentru a ne asigura că rămânem forța de luptă preeminentă a lumii”, a spus secretarul US Navy, Carlos Del Toro.

Informațiile culese din acest test vor sprijini prima desfășurare operațională a Dark Eagle în cadrul US Army precum și o lansare pe mare efectuată de US Navy.

„Acest test este o demonstrație a parteneriatului de succes dintre US Navy și US Army, care ne-a permis să dezvoltăm un sistem de arme hipersonice transformațional (schimbător de joc – nota autorului), care va oferi o capabilitate de neegalat pentru a satisface nevoile comune de luptă”, a declarat viceamiralul Johnny R. Wolfe Jr, director Strategic Systems Programs ale US Navy, care este proiectantul principal al rachetei hipersonice comune.

Noi amenințări la adresa României venite dinspre Moscova. În câte minute va lovi baza de la Deveselu o rachetă Oreșnik