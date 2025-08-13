INGREDIENTE:

4-5 foi de plăcintă

2-3 linguri ulei pt foi

3 linguri ulei floarea soarelui

500 g ciuperci

1 ceapă

2 -3 căței de usturoi

1 linguriță cimbru uscat

sare și piper

semințe de susan

MOD DE PREPARARE:

Tapetează cu hârtie de copt tava de aragaz. Curăță și toacă mărunt ceapa, apoi ciupercile în cubulețe. Toacă mărunt 2-3 căței de usturoi.

Încinge puțin ulei într-o tigaie și pune ceapa la rumenit. Las-o puțin să se înmoaie, apoi adaugă usturoiul tocat.

Adaugă ciupercile tăiate în tigaie și condimentează totul cu sare, piper și cimbru. Lasă pe foc până scade apa lăsată de ciuperci. După ce s-au călit bine, oprește focul și lasă umplutura la răcit.

Unge cu ulei 5 foi de plăcintă și suprapune-le ca să formezi baza strudelului. Întinde umplutura de ciuperci pe toată suprafața foilor, apoi rulează strâns și sigilează capetele. Așază ștrudelul în tavă, unge-l cu puțin ulei și presară semințe de susan.

Coace ștrudelul în cuptorul preîncălzit, la 175 de grade C, timp de 35-40 minute sau până se rumenește frumos.

După coacere, scoate tava din cuptor și lasă ștrudelul cu ciuperci la temperat. Îl poți porționa după ce s-a răcit, potrivit sursei.