Strategii pentru a salva bani. Tactici inteligente de economisire

In plina criza poti face economii? Pare greu de crezut, chiar imposibil de realizat ar zice unii, insa cu putina grija iti poti face o rezerva frumusica. Iata ce tactici trebuie sa aplici.

1. Pastreaza maruntisul si bancnotele de 1 leu

In fiecare seara, cand ajungi acasa, pune intr-o „pusculita" toate monedele si bancnotele de 1 leu. Daca reusesti ca in fiecare zi sa „salvezi" macar 2 lei, la sfarsitul unui an vei avea 730 de lei. O suma frumusica, nu?

2. Fa-ti un cont de economii

Renunta sa-ti depui banii pe un card de unde sa-i poti retrage la orice „tentatie". Suma pe care ai salvat-o intr-un an depune-o intr-un cont la care sa nu ai acces decat la scadenta.

3. Da-ti bacsis

Daca obisnuiesti sa mergi la salon pentru a-ti face manichiura si pedichiura, mai rareste vizitele. Pastreaza banii pe care i-ati fi dat acolo si, in plus, cand ti le faci singura da-ti bacsis. Presupunand ca in loc sa te duci doua ori pe luna, te duci doar o data si o manichiura si pedichiura te costa cel putin 100 de lei, intr-un an economisesti 600 de lei. Daca adaugam si un bacsis de 10 lei/vizita, se aduna 120 de lei. Deci, pui de-o parte 720 de lei.

4. Salveaza banii de la reduceri

Ai plecat la cumparaturi si in loc de 100 de lei ai dat doar 50 pe o rochie? Daca raspunsul este da, ai grija de rest. Daca-l cheltui pe o pereche de pantofi asta nu inseamna c-ai facut economii. Gandeste-te mai intai daca chiar ai nevoie de respectivii pantofi. Daca raspunsul e nu, atunci mai bine pune banii ramasi de-o parte.

