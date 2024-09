Generalii Florian Coldea si Dumitru Dumbrava cauta orice cale de atac pentru a scapa de inchisoare si, mai ales, de acest mega-dosar penal care se afla pe masa procurorilor anticoruptie.

In motivarea instantei, in momentul in care s-a prezentat la Curtea de Apel pentru contestarea controlului judiciar, Florian Coldea a argmentat in fata judecatorului ca i se incalca dreptul la munca si ca nu poate parasi tara. Mai mult decat atat, el a spus ca i se incalca dreptul la viata privata si ca i-ar fi fost puse in pericol afacerile pe care le desfasura.

In plus de asta, el a vorbit chiar si despre faptul ca a pierdut contractul cu statul albanez. Vorbim aici despre cei 7000 de euro cu care era recompensat in fiecare luna pentru serviciile de consiliere pe probleme externe pentru premierul albanez Edi Rama.

Dumitru Dumbrava a argumentat, la randul sau, ca ceilalti parteneri de afaceri isi pun semne de intrebare serioase cu privire la activitatea lor si nu mai au incredere in acestia.

Reamintim ca sunt acuzatii foarte grave ce se afla pe masa procurorilor DNA. Din referatul acestora, dar si din argumentarea instantei reise ca "lipsa antecedentelor penale, normal, la persoane cu un astfel de statut, nu ii transforma pe infractori mai putin periculosi".

De asemenea, judecatorul a argumentat ca inculpatii isi pot desfasura activitatea profesionala si in Romania, iar "masura preventiva a fost incadrata pentru a nu fi efectuate alte fapte de coruptie".