Directoarea companiei, Ioana Timofte, a ajuns în fața magistraților de la Curtea de Apel, care au decis plasarea acesteia sub măsura arestului la domiciliu.

Între timp, stenogramele procuroriilor DIICOT aruncă în aer întreaga anchetă. Într-una dintre discuții este surprinsă discuția dintre doi angajați.

"Angajat: Da. M-a chemat șefa de două ori săptămâna trecută...

Angajată: De bine sau de rău?

Angajat: Am prăduit tot. Suntem pe zero! (...)

Angajată: Aaa! Mobilierul ei de acasă? Eu mă gândeam că ne interzic ăștia să cumpărăm mobilier aici la noi. Angajat: Dă-i mă în ... ! Ce treabă am eu cu ei! Angajată: 70.000 de euro mobilierul? Uaaau!"

SURSA: dosar DIICOT

O altă stenogramă din dosar descrie un birou în care este introdus un sac de culoare neagră, din care scoate un teanc de bani.

"La data de 03.05.2023, ora 09:59:45 numita ....(șef serviciu, n.r.) ajunge la birou având în mână un sac de culoare neagră pe care îl pune pe birou. (...) se îndreaptă către ușa biroului pentru a o încuia lăsând cheile în butucul ușii. (...) Din sac, scoate mai întâi un teanc cu bani, după care scoate o pungă de cadou de culoare neagră în care sunt mai multe sume de bani pe care le ia și le pune pe birou. Tot în sacul de culoare neagră se află și o pungă de cadou de culoare albă și roșie de dimensiuni mai mici din care scoate alte teancuri cu bani."

SURSA: dosar DIICOT

"Angajată: Cică 300 de bibliorafturi. Ce fac cu 300 de bibliorafturi? Le iau. Sunt mai multe sau au venit toate la mine?

Angajat: Nu! Sunt mii.

Angajată: OK! Bă, dar alonje… Alonje, 200 de seturi? 200 de seturi? Angajat: 5.000 de bucăți! Adică, este ireal. Ăăă…cantitatea."

SURSA: dosar DIICOT

Angajați de la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ar fi făcut aproape 500 de achiziții fictive în ultimii trei ani, compania fiind prejudiciată cu nu mai puțin de 2 milioane de euro.