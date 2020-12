Stelian Ion, avizat favorabil la Ministerul Justiţiei: ”DNA trebuie întărit ca să repornească motoarele pentru a lupta cu marea corupţie”

„În lipsa acestui SIIJ competenţa va reveni, dacă e vorba de fapte de corupţie va reveni DNA, dacă este vorba de alte fapte va reveni parchetelor care sunt competente DIICOT, PÎCCJ. La începutul anului, în ianuarie eu am în plan să depun legea pentru desfiinţarea Secţiei speciale, dar să ştiţi că poate aceasta a fost cea mai discutată problemă din Justiţie, dar nu este cea mai gravă, din punctul meu de vedere. Sunt probleme mult mai urgente, mult mai importante care au scăpat discuţiei publice şi pe care vreau să mă axez.

O măsură absolut urgentă e aceea de a amâna cel puţin intrarea în vigoare a acelui act normativ care presupune mărirea numărului de judecători din apeluri şi contestaţii, ceea ce poate părea o chestiune foarte tehnică, dar asta înseamnă efectiv blocarea instanţelor. Deci sunt multe alte probleme pe care trebuie să le rezolvăm”, a declarat Stelian Ion, după audieri.

„A fost o problemă dezbătută îndelung, ani de zile aş spune. Concluziile au fost trase, am tras linie şi am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie este desfiinţarea acestei Secţii speciale, nu în ideea de a crea impunitate pentru magistraţi. Să fie foarte clar lucrul acesta. Ci în ideea de a nu exista un mecanism de intimidare sau poate de protejare a unor magistraţi, ci de a exista eficienţă pe această zonă, pentru că magistraţii din momentul în care va fi desfiinţată această Secţie, nu vor fi scutiţi de a răspunde atunci când greşesc, pentru greşelile pe care le comit. Nici crearea acestei Secţii nu a fost o soluţie bună şi s-a dovedit că nu a fost eficientă, efectiv în această perioadă. Toate lucrurile pe care le-am spus de la începutul înfiinţării ei s-au adeverit. A fost folosită mai degrabă ca un instrument de intimidare, pentru că avem câteva exemple concrete pe care le putem da foarte uşor – de la anchetarea şi punerea sub acuzaţie sau urmărire penală la acele măsuri preventive luate împotriva fostului şef al DNA şi până la citările la SIIJ înainte de a se da un aviz pe numirea de procurori de rang înalt. Am multe exemple. Ideea pe care o subliniez foarte clar este că această desfiinţare nu echivalează cu o imunitate pentru judecători şi procurori”, a mai spus Stelian Ion.

Stelian Ion a primit aviz pozitiv, după ce 41 de aleşi au votat „pentru” şi 26 „împotrivă”