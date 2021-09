„Aveam de făcut numiri pentu procurorul-șef de la DIICOT, adjuncți șefi de secții. DIICOT se slăbește dacă aceste interimate continuă pe perioade lungi. În august am luat decizia demarării procedurilor de selecții, chiar mă gândeam dacă apuc sa duc la bun sfârșit acest proces, pentru că aveam semnale. Din martie am solicitat o întâlnire cu Iohannis, dar nu s-a găsit un interval pentru discuția cu președintele, nu am mai putut ține în loc procesul. Dacă aș mai fi amânat, aș fi făcut o mare greșeală. Trebuiau deblocate aceste numiri. Sunt excluse categoric variantele prin care eu numeam procurori cu clemență pentru Dan Barna ori că președintele ar fi vrut să faca acest lucru pentru liniștea lui. Eu vreau ca numirile să fie făcute corect, la vedere.

Au fost mai multi procurori înscriși, acum că nu au fost mai mulți, cred că lipsa oamenilor ține de atractivitatea jobului, ești destul de expus, iar unele rețineri țin de salarizare. S-au unificat anumite sporuri pentru anumite categorii de procurori, așa că nu este atractivă această poziție. Am încercat să scădem vechimea pentru a atage mai mulți oameni.

Suspendarea numirilor s-a întâmplat ca urmare a revocării mele, mai erau 2 săptămâni și făceam propunerile”, a spus Stelian Ion.