Tudor Duma, zis si "Maru" nu ia in calcul sa colaboreze cu autoritatile in mega-dosarul drogurilor in care apare si numele lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan si a ucis doi adolescenti in accidentul din 2 Mai. O spune chiar avocata acestuia, Georgiana Popa, care a vorbit, marti, cu presa in timp ce la DIICOT aveau loc audieri privind schimbul de mesaje dintre "Maru" si beizadeaua drogată. "La acest moment nu mi-a comunicat ca ar dori neaparat sa colaboreze (cu procurorii - n.r.). El nu a dat momentan nicio declaratie si nu vrea sa dea nicio declaratie pana la sfarsitul urmaririi penale", a transmis avocata lui Duma.