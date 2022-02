Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, le transmite cetățenilor Rusiei că „nu merită” un război împotriva vecinilor săi ucraineni şi îi asigură că nimeni nu a încercat „să pună în pericol” securitatea poporului rus.

Mesajul, postat în a treia zi a invaziei asupra Ucrainei, ordonată de preşedintele rus Vladimir Putin, a fost publicat în engleză şi rusă, însoţit de un text scris şi cu emblema Departamentului american de Stat vizibilă.

To the people of Russia: You deserve to live in peace and with dignity, just like Ukrainians. Just like people everywhere. pic.twitter.com/OnUm3Ghb8Z