Stare de ALERTĂ în Irak: Două atacuri sinucigașe într-o piață centrală din Bagdad: 28 de morți și peste 70 de răniți

Ministerul de Interne a precizat că primul sinucigaș a spus că este bolnav și a cerut ajutor, iar în momentul în care oamenii din piață s-au strâns în jurul lui a detonat bomba.

Potrivit sursei citate, cea de-a doua bombă a fost detonată imediat după ce mai multe persoane încercau să ajute victimele primei bombe.

Numărul morților a ajuns la 28, iar al răniților la peste 70, însă cifrele se pot modifica în orice moment.

Atacatorii, care purtau veste explozive, s-au aruncat în aer într-o piață aglomerată din Piața Tayaran din centrul Bagdadului.

#BREAKING

📹 | Footage shows the crowd area where the violent explosion occured in Baghdad



▪️The number of deaths due to attack continues to rise.



pic.twitter.com/hRphjWhjwU