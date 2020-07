Spitalul din Sălaj, dat în judecată de angajați. Află MOTIVUL

Nemulțumirea angajaților pronește de la faptul că li s-a refuzat acordarea voucherelor vacanţă aferente anilor 2018 şi 2019. Acțiunea a fost făcută în numele a celor aproximativ 450 de membri de sindicat, afiliați Sanitas. Deși Tribunalul Sălaj le-a dat câștig de cauză oamenilor, spitalul a făcut apel. Curtea de Apel Cluj a respins apelul Spitalului Zalău, care numără în prezent 1.288 de angajaţi, astfel că decizia magistraților de la Tribunalul Sălaj a rămas definitivă.

Potrivit legislaţiei în vigoare, fiecare angajat, indiferent de postul pe care îl ocupă, are dreptul la vouchere în valoare de 1.450 de lei pentru fiecare dintre cei doi ani. Conducerea spitalului susține însă că nu are bani pentru a face plățile respective, insa pentru anul in curs a fost gandit un bget acre sa acopere si plata voucherelor.