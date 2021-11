În unitățile medicale din țară sunt internați peste 18.000 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Medicii de la Spitalul Județean din Slobozia trag un semnal de alarmă: consumul de oxigen s-a triplat, iar în stocuri mai au medicamente doar pentru câteva zile. Zeci de bolnavi sunt conectați la surse de oxigen, relatează Realitatea PLUS.

„Spitalele au functionat in baza planurilor de rezilienta care au fost facute in vara, in baza acestor planuri s-au constituit stocuri de rezerva avandu-se in vedere cazurile grave din ATI. Acest val este de patru ori mai numeros ca numar de internari, stocurile sunt spre final”, a declarat managerul Spitalului Județean din Slobozia, Liviu Patrichi.

Doctorii spun însă că mulți dintre pacienți rămân cu sechele după boală și vorbesc despre sindromul post COVID care afectează în principal plămânii.

Medicul pneumolog Florin Mihălțan, de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală, a declarat că „valul acesta fata de valul anterior este extrem de elocvent din punct de vedere al vaccinatilor si nevaccinatilor, 9 din 10 sunt nevaccinati. Long covidul, aceasta complicatie la distanta respiratorie este cu un impact important, sunt oameni care ramani luni, poate ani, pe oxigen si au nevoie de ventilatoare. Este un alt efect al nevaccinarii cu impact la distanta pe multiple boli adiacente potentate de virus”, relatează Realitatea PLUS.

„Din punct de vedere neurologic, sunt simptome care se pot prelungi saptamani, luni, pt care nu avem o predictie, ne intalnim cu pacienti care acuza tulburari de memorie, de concentrare, de gust si miros care persista sau revin la distanta de infectia acuta, a explicat și medicul Ioana Mândruță, la conferința pe tema vaccinării - Maratonul informării, organizată la Biblioteca Națională.

Specialiștii recomandă vaccinarea, în special a bolnavilor cronici și asta pentru că reduce de 10 ori riscul de spitalizare și de 20 de ori riscul de deces.

Medicul diabetolog Bogdan Timar a declarat că „vaccinarea este cea mai eficienta pentru preventia cazurilor moderate sau severe, in randul acestor pacienti vaccinarea este cu atat mai importanta. Cu cat am mai multe boli, cu atat mai mult ar trebui sa ma vaccinez”.

Cele mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică arată că peste 70% din cazurile noi au fost la persoanele nevaccinate.