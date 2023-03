În vârstă de 77 de ani, Piero Ferrari este patronul celebrei companii auto care îi poartă numele. Deși este soția unuia dintre cei mai bogați oameni din lume, românca în vârstă de 31 de ani spune că are o familie normală.

"L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, cand el lucra la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării 'de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?'. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am 'decolat'. Eu l-am contactat pentru a-i vinde un avion, el mereu rade de chestia asta pentru ca era unul din cele mai scumpe avioane ale noastre", a declarat Romina Gingasu.

Romina Gingașu a mărturisit că nu poartă doar haine scumpe și că la început nu avea haine speciale pentru întâlnirile dintre ei. Mai mult, femeia a mărturisit că își va aduce soțul în concediu în România.

"Chiar acum o sa venim de Paște o sa sarbatorim pastele catolic si pastele ortodox amandoi in Romania ,avem in plan sa vizitam castelul Bran", a mai mărturisit ea.