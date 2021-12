Realitatea PLUS

„Cu Sorin s-a rupt lantul în momentul in care a fost acasa la Iohannis la Sibiu cu soția lui. De atunci Sorin și-a schimbat privirea. Începuse să devină foarte neimplicat in activitatea guvernamentala, multi ministri imi spuneau asta”, a declarat Liviu Dragnea, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, pe 9 septembrie.

Sorin Grindeanu i-a răspuns fostului lider PSD: „Am vazut tot felul de chestiuni c am fost cu sotia. E o prostie imensa ca eu si sotia mea am fost acasa la KI. Minciuna imensa. Punct!”.

Sorin Grindeanu mai spune și că, de fapt, relația dintre el și fostul președinte al social-democraților s-a destrămat din cauza Ordonanței 14, cea care anula efectele celebrei OUG13, care a scos sute de mii de oameni în stradă.

„Ruptura nu a aparut atunci, ci cand mi-am asumat personal sa dau OUG 14 (care abroga OUG 13)… OUG 13 nu era in vigoare. Tot ce a urmat dupa, inclusiv finalul, acea motiune, a fost urmare a acelui episod”, a răspuns Sorin Grindeanu acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, duminică, într-un interviu la un post TV.