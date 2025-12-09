Sorin Grindeanu: Am discutat și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare și aici am hotărât următorul lucru: să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt 6 luni de când există această coaliție. Așa cum am luat decizia în urmă cu 6 luni de zile, în mare, a unei perioade de analize interne de aproximativ o lună de zile, finalizată cu acel vot dat de toți primarii PSD, toți aleșii locali, aproximativ 5000 de oameni, astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, legată de guvernare.

Această perioadă cuprinde tot ceea ce ține de agenda publică și deciziile care vor fi luate de către guvern, de către guvernul Bolojan. Ține de aceste decizii, de buget, de cum se dorește a fi construit, de cum se ține cont de propunerile noastre. Pentru că vom merge pe fiecare dintre aceste puncte cu propuneri ale PSD, care pot sau nu pot, cum au fost multe cazuri în această perioadă, să fie acceptate.

Toate aceste lucruri vor conta în analiză, fie că vorbim de salariul minim, fie că vorbim de administrație locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta și, în final, vom da un vot așa cum am dat și în urmă cu 6 luni și vom decide în cunoștință de cauză.

Am vorbit despre greșelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că unul dintre candidații coaliției, altul, s-a aflat pe locul 3.

A fost un discurs apolitic despre proiecte, despre ce vrea să facă Daniel la București. Ceilalți au avut discurs politic.

Ciucu a zis: „Votați-mă pe mine, că altfel câștigă extremismul.” Anca Alexandrescu a zis: „Votați-mă pe mine, că pleacă Bolojan acasă.”

Și dacă noi, din interiorul puterii, am venit cu lucruri tehnice, rezultatul a fost mai slab decât celelalte.

Cel mai bun exemplu este ce s-a întâmplat la Buzău: cel mai hulit și înjurat în ultimul an, Marcel Ciolacu – și vorbim de un județ, nu de o localitate – omul înjurat de toți, care „a adus răul în România”, a ajuns să câștige alegerile cu sigla PSD, cu acest candidat cu discurs politic asumat.

Astea sunt învățămintele pe care le tragem.

Și anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru nu a intrat în turul 2.

Dacă Băluță ar fi avut discurs politic, cum au avut ceilalți, probabil nu ar fi câștigat. Există electorat mai mare de dreapta în București, dar ieșea pe locul 2.

Când veți lua o decizie legat de plecarea de la guvernare?

Grindeanu: Bugetul nu mai are cum să fie aprobat anul acesta, probabil va fi aprobat în ianuarie. Până atunci mai sunt decizii pe care Bolojan le vrea; cu unele suntem de acord, cu altele nu. Dacă nu ții cont și de propunerile noastre, toate aceste lucruri vor conta în evaluarea pe care o vom face la PSD și în votul pe care îl vom da.

Eu cred că am fost clar: sunt politici ale coaliției, unele dintre ele pe care noi dorim ca această coaliție să le facă altcumva. Că e vorba de Bolojan, USR, PNL, UDMR, prea puțin interesează; pe noi ne interesează produsul finit, aceste politici publice care poate să țină cont de ce spune PSD sau nu, cum a fost în această perioadă de mai multe ori. Și atunci vom spune ce susținem noi, de ce nu se ține cont, cum s-a trecut peste, colegii vor ști și vom decide.

E o formă de șantaj?

Grindeanu: Pentru că vreau respectarea legii în aplicare legată de salariul minim, asta e șantaj? Pentru că vreau să am în buget să continue investițiile locale și naționale, asta e șantaj? Că nu vreau să se taie salariile la medici, profesori, asta e șantaj?

O să încerc să am o întâlnire astăzi cu premierul Bolojan cu privire la Diana Buzoianu.

Votați moțiunea de cenzură?

Grindeanu: Evident că nu vom vota, suntem parteneri în continuare în coaliție. Dacă vom decide în partid că vom ieși din coaliție, asta înseamnă asumat ieșit, spus, nu votat moțiuni de acest tip, niciun fel de abatere.

Nu aș zice că rezultatul a înclinat balanța în favoarea lui Bolojan, nu cred că e un vot de susținere pentru el, Bucureștiul e o pondere importantă, dar în alte 12 locuri din țară oamenii au votat că nu sunt de acord cu măsurile.

Vedeți mai degrabă varianta ieșirii în opoziție sau un guvern PSD-AUR?

Grindeanu: Nu aș vrea să fac speculații pentru ce se va întâmpla peste o lună, vom vedea ce se va întâmpla.

N-o să plece PSD de la guvernare că doamna ministru a făcut prostii la Ministerul Mediului, dar contează în evaluare.