Sorin Grindeanu, atac dur la adresa PNL și USR: „Să își asume în fața românilor!” PSD nu negociază banii pentru pensionari și mame

Conflictul dintre partenerii de guvernare atinge cote alarmante în pragul votului pe buget. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac direct la adresa liberalilor și a celor de la USR, după ce aceștia au anunțat că vor bloca amendamentele sociale ale social-democraților. Liderul PSD susține că sursa de finanțare există deja în buget și că „pachetul de solidaritate” este de nenegociat.

„Banii există la Ministerul Finanțelor”

Grindeanu a clarificat faptul că impactul financiar al amendamentelor PSD este de aproximativ 3,2 miliarde de lei, o sumă care ar putea fi acoperită fără dificultăți din bugetul de stat. Potrivit acestuia, există o rezervă de 26 de miliarde de lei alocată la „Acțiuni Generale” în cadrul Ministerului Finanțelor, astfel că argumentul lipsei de fonduri nu stă în picioare.

„Sunt lucruri pe care refuz să le negociez: indemnizația, pensiile, eliminarea CASS pentru mame și foștii deținuți politici. Am anunțat acest pachet de câteva săptămâni și am rugat colegii să dezbată în comisii astfel încât aceste măsuri să treacă”, a punctat Sorin Grindeanu.

Provocare pentru PNL și USR în pragul votului

Reacția vine ca un răspuns la strategia PNL de a interzice parlamentarilor săi orice vot în afara disciplinei de coaliție, mișcare susținută tacit și de USR. Grindeanu mizează pe o majoritate parlamentară alternativă și îi provoacă pe partenerii de guvernare să dea explicații electoratului pentru blocarea ajutoarelor sociale.

„PNL și USR au anunțat că nu votează? Să își asume în fața românilor acest lucru!”, a transmis liderul PSD, subliniind că întârzierea adoptării bugetului este cauzată de refuzul guvernului de a accepta aceste măsuri de protecție socială, deși ele au fost comunicate public din timp.

Sorin Grindeanu a lansat un avertisment fără precedent: soarta parteneriatului cu liberalii va fi decisă de cei 5.000 de membri ai forurilor de conducere PSD, printr-o radiografie a activității miniștrilor ce va avea loc imediat după votul pe buget.

Ultimatum pentru „Pachetul Social”: 1,1 miliarde de lei de nenegociat

Deși PNL a impus o disciplină de fier parlamentarilor proprii, PSD rămâne neclintit în privința amendamentelor sociale. Liderul social-democrat a subliniat că partidul nu va renunța la suma de 1,1 miliarde de lei destinată persoanelor vulnerabile, sumă considerată vitală în contextul scumpirilor galopante la energie și combustibil.„Am spus în coaliție de nenumărate ori, am insistat: nu vom renunța la aceste sume. Cei vulnerabili au nevoie de ele. Nu negociem cu AUR sau SOS, pentru că negocierile presupun să dai ceva la schimb, dar ne-am bucura ca aceste amendamente să treacă cu votul parlamentarilor care înțeleg situația”, a declarat Sorin Grindeanu.

Scenariul ruperii Guvernului: „Nu susținem un guvern minoritar”

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să părăsească guvernarea și despre o eventuală alianță cu USR pentru a rămâne la Palatul Victoria, Grindeanu a exclus categoric varianta unui executiv fragil. Mesajul este clar: PSD nu este dispus să guverneze fără o majoritate solidă și stabilă.

Radiografia miniștrilor: PSD va organiza o consultare internă masivă după adoptarea bugetului.

Decizia bazei partidului: Cei 5.000 de colegi care au votat intrarea la guvernare vor decide, prin vot, dacă PSD mai rămâne alături de PNL.

Refuzul minorității: PSD respinge ideea de a susține un guvern minoritar alături de USR în cazul ieșirii liberalilor de la putere.

Apel de ultim moment: „Românii văd cum cresc prețurile în fiecare zi”

În timp ce prețurile la pompă și facturile la energie continuă să pună presiune pe populație, PSD cere măsuri guvernamentale imediate, similare cu cele adoptate în alte state europene. Sorin Grindeanu a făcut un apel către premierul Ilie Bolojan și partenerii de coaliție să accepte soluțiile propuse de miniștrii PSD, precum Bogdan Ivan, pentru sectorul energetic și agricultură.

„În fiecare zi românii văd cum cresc prețurile. Haideți să luăm măsuri acum. Fac un nou apel pentru punerea în practică a măsurilor la energie”, a conchis liderul social-democrat, punând presiunea eșecului administrativ direct în curtea partenerilor de la PNL.

Ce conține pachetul „de nenegociat” al PSD

Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Ajutor financiar pentru 2,8 milioane de pensionari.

Majorarea indemnizațiilor și sprijin pentru familiile cu copii.

Sorin Grindeanu arată că PSD pare dispus să forțeze votul în Parlament chiar și fără acordul PNL, mizând pe sprijinul altor forțe politice (precum AUR) pentru a-și impune agenda socială.