”Simt nevoia, urmare a desfășurărilor din ultimele zile legate de apocalipsa asta de drepata care vine peste noi tăieri de salarii și ați văzut toate lucrurile care sunt anunțate, parcă au mai fost anunțate în urmă cu vreo 15 ani de unii: tăieri de salarii la educație, la sănătate, la toată lumea, ca să fim pe scurt.

Eu vă anunț următorul lucru: Atâta timp cât PSD-ul este la guvernare salariile cresc, nu scad, iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile.

Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la Guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.