SONDAJ: Peste jumătate de milion de români vor să emigreze, în următoarele 12 luni

SONDAJ: Peste jumătate de milion de români vor să emigreze, în următoarele 12 luni
SONDAJ: Peste jumătate de milion de români vor să emigreze, în următoarele 12 luni

România este țara cu cea mai mare pondere din regiunea Centrală și Sud-Est Europeană a locuitorilor care declară că vor să emigreze, arată datele unui sondaj al bancherilor centrali austrieci. Potrivit datelor centralizate, circa 3,4% din populația de peste 18 ani din România și-a exprimat intenția de a pleca din țară, în următoarele 12 luni. Sondajul a fost făcut în România, Bulgaria, Cehia, Polonia, Albania și Macedonia.

Potrivit aceluiași sondaj, peste 10% din populația adultă spune că vrea să emigreze în următorii 10 ani. 

Din datele centralizate în cel mai recent recensământ, România are 15,37 milioane de locuitori de peste 18 ani, iar 3.4% dintre aceștia înseamnă un număr de peste 522.000 de potențiali emigranți.

În ceea ce privește motivele emigrării majoritate respondenților sud-est europeni spun că doresc să emigreze din motive legate de ocuparea unui loc de muncă, iar pe locul al doilea e căutarea de condiții de viață mai bune în străinătate.

Imagine

Foto: HotNews

Imagine

Foto: HotNews