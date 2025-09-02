Potrivit aceluiași sondaj, peste 10% din populația adultă spune că vrea să emigreze în următorii 10 ani.

Din datele centralizate în cel mai recent recensământ, România are 15,37 milioane de locuitori de peste 18 ani, iar 3.4% dintre aceștia înseamnă un număr de peste 522.000 de potențiali emigranți.

În ceea ce privește motivele emigrării majoritate respondenților sud-est europeni spun că doresc să emigreze din motive legate de ocuparea unui loc de muncă, iar pe locul al doilea e căutarea de condiții de viață mai bune în străinătate.

Foto: HotNews

