"Precizăm faptul că, la data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 02:05, polițiștii au oprit pentru control în municipiul Târgoviște, un autoturism condus de un bărbat, de 40 de ani, din Târgoviște. În urma testării șoferului cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive", au anunțat marți reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Ulterior, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, iar din buletinul de analiză toxicologică a rezultat prezența în organism a unor substanțe psihoactive.