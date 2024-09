Șodoul reunește în sine esența remedierii prin tradiție, dar și prin compoziția sa blândă, care îl face accesibil atât copiilor, cât și adulților. Băutura nu doar că aduce alinare, dar și bucurie, evocând amintiri dragi legate de bunici care ne învățau cum să ne îngrijim de sănătatea noastră prin metode naturale. Așadar, haideți să explorăm împreună cum trebuie preparat corect acest leac prețios, astfel încât să putem păstra vie tradiția și să beneficiem de proprietățile sale curative.

Șodoul este o băutură pe bază de ou, lapte cald și miere ce poate fi administrat pentru tratarea laringitei, rinofaringitei, amigdalitei și chiar a anemiei.

Pentru că oul este principalul ingredient al acestui preparat, șodoul și-a primit numele de la „chaud l’oeuf”, care provine din limba franceză și înseamnă „ou fierbinte”. Această combinație are efect emolient și calmează mucoasele, ameliorând simptomele răcelii, precum durerile și iritațiile gâtului, răgușeala și tusea. De asemenea, are efecte nutritive asupra organismului.

Oul, ingredient de bază

În pregătirea șodoului se folosesc gălbenușuri de ou proaspete, provenite din surse sigure, de țară sau bio. Explicația este că gălbenușurile conțin mai multe proteine decât albușurile, care sunt substanțe esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor sistemului imunitar, implicit pentru ameliorarea simptomelor de răceală. De asemenea, gălbenușurile au în compoziție zinc, seleniu, vitamina B6 și vitamina D, nutrienți cu proprietăți antiinflamatoare, care combat durerile în gât cauzate de inflamație. Un alt avantaj este că, sub această formă, gălbenușurile sunt ușor de înghițit.

Laptele se consumă cald

La fel ca supa de pui fierbinte, laptele cald are efect emolient, adică reduce iritația și senzația de uscăciune din gât. Un alt avantaj este reprezentat de confortul termic. Consumat cald, laptele încălzește și provoacă transpirație, iar triptofanul din lapte induce somnul, ceea ce este benefic pentru organism în timpul răcelii. De asemenea, laptele îi furnizează organismului nutrienții și caloriile necesare când pofta de mâncare dispare.

Mierea, balsam natural cu efect calmant

Cu proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare, mierea oferă un efect suplimentar de ameliorare a durerii de gât. Mai exact, ajută la combaterea bacteriilor care cauzează infecții și reduce inflamația. În plus, mierea formează un strat subțire pe mucoase, ceea ce calmează gâtul uscat. Conform unei cercetări recente, mierea este la fel de eficientă precum dextrometorfanul, o substanță întâlnită în siropurile antitusive pentru copii. Este important de precizat că mierea nu este recomandată copiilor sub 1 an din cauza riscului de botulism infantil!

Cum se prepară

Rețeta originală conține lapte, ouă, miere și sare. Alte alternative pot conține vanilie, scorțișoară, zahăr și rom. Pentru a-l pregăti, ai nevoie de 250 ml de lapte, 2 gălbenușuri, 1-2 linguri de miere, un praf de sare și vanilie (opțional). Într-un bol, adaugi ouăle și sarea, apoi amesteci cu furculița. Peste amestec pui mierea și amesteci din nou. Separat, fierbi laptele, îl încorporezi cu celelalte ingrediente și adaugi vanilia. Se consumă fierbinte, cu înghițituri mici, aproxmativ 3-5 zile la rând. Șodoul este un produs perisabil, de aceea se bea imediat. Pentru copiii peste 1 an se recomandă doar jumătate de pahar pe zi, neîndulcit. Adulții pot consuma 2-3 pahare pe zi.

