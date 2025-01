Cei doi au făcut o serie de mărturisiri halucinante într-un filmuleț postat chiar pe tiktok, rețeaua socială atât de blamată de politicienii care au pierdut în alegeri.

În videoclip, liderul local Alfred Simonis admite în fața președintelui PSD, Marcel Ciolacu, că partidul a redirecționat voturi pentru șeful AUR, George Simion, la primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 24 noiembrie.

La minutul 1.40, Alfred Simonis, lider PSD, îi spune șefului președintelui de partid: „Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul II? Să Știi că toți i-am dat”.

Ulterior șeful Marcel Ciolacu a afirmat: „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

După acest schimb de replici în cazul alegerilor prezidențiale de anul trecut, cei doi continuă cu alte destăinuiri.

Marcel Ciolacu a ratat intrarea în turul II la votul de pe 24 noiembrie, la aproximativ 3000 de voturi, devenind primul lider PSD care nu a reușit să intre în cel de-al doilea scrutin în ultimii 35 de ani. Șeful PSD s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. George Simion s-a clasat pe locul patru.

