Ca și cum nu era suficient, unii consumatori, vor primi și câte trei facturi restante la gaze, din cauza întârzierilor provocate de schimbările tarifare.

Culmea, Bolojan uită că este șeful Guvernului și se plânge că statul nu face ce trebuie pentru ca facturile românilor să scadă. Mai mult, până și ministrul Energiei a ajuns să se plângă de facturile uriașe, iar soluția lui este noi contoare inteligente.

„Mă blochează, că nu pot să le plătesc. La salariile care sunt, nu le pot plăti. Mai ales soția a fost în șomaj și nu lucrează. Sunt singurul întreținător”, a spus un cetățean reporterilor Realitatea Plus.

„Am primit mai multe la gaz. Mi-a venit aproape 2000 de lei! Vai, ce bine a fost!”, s-a mai plâns un român.

Așa arată revolta românilor asaltați de taxe și facturi uriașe. Cei cu venituri mici primesc doar 50 de lei de la stat pentru a achita facturile triple la energia electrică.



„Ne așteptăm la orice, nu mai avem încredere. Azi spune ceva, mâine... e un balamuc”

”Mă îngrijorează și mă deranjează că îmi ia din ei 400 de lei, bani din afacere, bani de care am muncit o viață! Gaură neagră... Am făcut-o noi?”, au mai spus românii nemulțumiți.

Cât vom plăti la întreținere de la 1 noiembrie, când va crește cota de TVA pentru energia termică de la 5% la 11%. Estimările experților



Fără să vină cu măsuri clare, Bolojan se plânge că statul nu face nimic pentru a rezolva situația. La fel se resemnează și ministrul Energiei care spune că și el a primit o factură cu 35% mai mare ca în perioada plafonării și a plătit 280 de lei. Bogdan Ivan spune, din nou, că România are cele mai mari tarife la energia electrică din Europa și mai vine cu un exemplu: la noi megawattul a ajuns la 154 de euro, asta în timp ce francezii dau doar 61 de euro pe megawatt.

„Este o incompetență și o iresponsabilitate. Eu nu am deficiențe financiare, dar este dezastru! Ne conduc un grup de persoane cu interese și nu se va schimba nimic, niciodată”, mai spun românii grav afectați de scumpiri.



Ministrul spune că se caută soluții și le recomandă românilor montarea unor contoare inteligente care ar reduce facturile cu 20%. Însă, prețul unui contor variază între 100 și 200 de euro.

Până și ministrul Energiei e șocat de prețuri. Cât spune că a plătit pe ultima factură la curent