Situație gravă la Ambulanța Brașov: Cadre medicale bolnave de COVID-19, nevoite să lucreze din cauza lipsei de personal

Personalul medical de la Serviciul de Ambulanța Brașov nu mai face față numărului mare de pacienți, așa că unele cadre medicale sunt nevoite să lucreze deși au COVID-19 și încă prezintă simptome, potrivit situației prezentate de o asistentă medicală de la Ambulanța Brașov.

„Vin la muncă pentru că sunt chemați. Legea permite, în momentul de față, pacienților care au fost pozitivi, chiar dacă sunt în continuare pozitivi după cele 14 zile, să se întoarcă la muncă, dar să nu fie simptomatici”, susține Georgiana Toflea, asistentă medicală la Serviciul de Ambulanță din Brașov, potrivit EuropaFM.

„Avem o colegă care este in continuare simptomatică, pozitivă, care tușește, tusea specifică de COVID. A fost chemată la serviciu , conform legii i-au expirat cele 14 zile. A venit la muncă pentru că nu mai avem de unde să luăm alt personal”, mai spune asistenta medicală de la Brașov.

Potrivit legii, revenirea la serviciu se face daca la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic).

Ea reclamă și durata prea mare a anchetelor epidemiologice făcute la nivelul județului: „Dacă eu am intrat în contact cuun pacient pozitiv ma testeaza in a saptea sau a zecea zi, dar eu , in acele zile, vin la serviciu in continuare, conform legii”.

Reamintim că, săptămâna trecută, un medic de la Ambulanța Brașov, infectat cu coronavirus, a mers trei zile în misiuni pentru că a primit un rezultat greșit. Testul său era pozitiv, însă a fost anunțat că este negativ. Până când a fost reparată eroarea, medicul a intrat în contact cu zeci de colegi și de pacienți. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a cerut un control la DSP Brașov.

Județul Brașov este în acest moment pe primele locuri loc în topul negativ de coronavirus, potrivit ultimelor date anunțate de autorități. Până marți, 11 august, județul Brașov era pe locul trei la nivel național,în privința numărului de cazuri de coronavirus raportate la mia de locuitori, cu peste 3.700 de cazuri, În clasamentul total, este pe al patrulea loc, pe primul fiind Capitala. În clasamentul total, este pe al patrulea loc, pe primul fiind Capitala, cu 7.605 de cazuri.