Minerii din schimburile 1 și 2 s-au blocat în subteranul Exploatării Miniere Vulcan, iar cei de la mina Lupeni protestează în fața minei, nemulțumiți de întârzierea plății salariilor, care trebuiau achitate în urmă cu două zile.

Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Eduard Mija, a demisionat la presiunea minerilor de la Lupeni, urmând să părăsească funcția dacă situația nu va fi rezolvată în cursul acestei zile, potrivit Rador Radio România.