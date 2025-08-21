”Analizez toate instrumentele legale pe care le am la dispoziție și cineva trebuie să plătească. E inadmisibil să fim în această situație în care oamenii care lucrează în condiții grele și își pun viața în pericol să fie în situația de a nu își primi salariile.

Cineva trebuie să răspundă, nu e normal ca de fiecare dată când cineva nu își face treaba să vină să se plângă la minister în ultima clipă.

E important că Guvernul României a găsit o soluție în 24 de ore și în momentul de față avem în aprobare și urmează în câteva minute să fie aprobat actul normativ prin care această companie va primi bani pentru salariile oamenilor”, a declarat ministul Energiei.

”Nu avem o problemă acum legat de Guvern ceea ce se întâmplă în Valea Jiului, avem o problemă legată de management din ceea ce am înțeles de la colegii noștri și acest lucru s-a cerut, s-a solicitat, să fie clarificat de partea ministerială.

În Valea Jiului măsurile de austeritate sunt legate, în primul rând, de zona de pensii pentru că nu s-a făcut indexarea și la recalculare au avut mulți de pierdut. Deci sunt măsuri agregare și birurile acestea cumulate le afectează puterea de cumpărare”, a spus Dumitru Fornea, lider de sindicat.