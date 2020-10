Situație alarmantă la Spitalul Colentina - Niciun pat liber la ATI! Victor Cauni, director medical: Lucrurile evoluează foarte rapid, se schimbă în ore!

Victor Cauni a anunțat că în cele două secții ATI de la Spitalul Colentina nu mai este niciun loc liber. Acesta a declarat, duminică, la o televiziune de știri, că deocamdată a fost relocată o linie de gardă, într-un al treilea pavilion, cu ajutorul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), dar este nevoie de un medic de permanenţă, şi nu există o echipă de rezervă.

La Spitalul Colentina sunt internaţi 150 de pacienţi confirmaţi cu noul coronavirus, pe diverse specialităţi ale unităţii medicale, potrivit directorului medical, a mai precizat Cauni.

„Pacienţii care ajung la terapie intensivă nu au boală. Poate fi evoluţia sau agravarea oricărei boli, deci orice pacient internat pe orice secţie sau în orice specialitate poate ajunge la anestezie şi terapie intensivă. În spitalul nostru toate paturile de spitalizare continuă au fost repartizate pacienţilor COVID. În acest moment avem internaţi 150 de pacienţi COVID pozitiv pe diversele specialităţi ale spitalului.

Lucrurile, din păcate, evoluează foarte rapid, se schimbă nu în săptămâni, cum credeam, sau în zile, ci chiar în ore. Noi avem două secţii ATI în Spitalul Colentina în care nu mai există niciun pat liber. ATI Colentina funcţionează cu un număr total de paturi de 29, în trei corpuri separate de clădire”, a declarat Victor Cauni.

„Am reuşit relocarea unei linii de gardă, cu sprijinul ASSMB, în al treilea pavilion, pentru că fiecare pavilion care are ATI în condiţii de roşu, cum spunem noi, are nevoie de medic permanent de gardă. Dar din păcate nu avem echipă de rezervă. Avem în aceste condiţii un mare deficit de personal în zona ATI şi vreau să vă spun că unitatea de măsură numită pat, fără un personal care să şi îngrijească bolnavul nu are nicio valoare”, a mai spus directorul medical de la Spitalul Colentina.

Duminică, și managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a vorbit despre urmările creșterii alarmante a numărului noilor infectări. Toate paturile de la ATI sunt ocupate, iar medicii, extenuați. Fenomenul de burn-out este foarte ridicat în rândul personalului medical, a spus Mahler.

