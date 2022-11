Judeţele Caraş-Severin, Arad şi Timiş se află, sâmbătă dimineaţă, sub atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri şi, în unele zone, chiar sub 50 de metri, anunţă meteorologii. Vizibilitatea este redusă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti şi A3 Bucureşti-Ploieşti.