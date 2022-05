Mai exact, hackerii au schimbat numele fiecărui program difuzat de televiziunile rusești în „Pe mâinile voastre este sângele a mii de ucraineni și a sutelor lor de copii uciși. Televiziunile și autoritățile mint. Nu războiului”.

Today, teletexts in #Russia state: "You have blood on your hands. Thousands of #Ukrainians and hundreds of their children have been killed. TV and the authorities lie. No to war". pic.twitter.com/jgXdRIzyGY