În momentul în care forțele conduse de islamiști au răsturnat regimul fostului președinte sirian Bashar al-Assad pe 8 decembrie, Israelul a desfășurat trupe în zona tampon monitorizată de ONU din Înălțimile Golan, care a separat forțele israeliene și siriene de la armistițiul care a urmat războiului arabo-israelian din 1973.



De atunci, Israelul a lansat sute de atacuri aeriene împotriva unor ținte militare din Siria și a efectuat incursiuni în sudul Siriei. Noile autorități siriene nu au ripostat.



\"În prezent, ne aflăm într-o stare de negocieri și dialog pe tema unui acord de securitate\", a declarat Al-Sharaa într-un interviu acordat canalului de televiziune de stat Alekbariah TV.



"Israelul a considerat că, odată cu căderea regimului, Siria a părăsit" acordul de dezangajare din 1974, "chiar dacă Siria, încă din primul moment, și-a exprimat angajamentul" față de acel acord", a spus el.



"Acum, sunt în curs de desfășurare negocieri privind un acord de securitate pentru a readuce Israelul la starea de dinainte de 8 decembrie", a continuat președintele sirian interimar.



Israelul și Siria nu au relații diplomatice, deoarece cele două țări sunt tehnic în război din 1948, iar Damascul nu a acceptat ocupația de către Israel și anexarea ulterioară a unei părți din Înălțimile Golan.



Luna trecută, presa de stat siriană a relatat că ministrul de externe, Assaad al-Shaibani, și ministrul pentru afaceri strategice israelian, Ron Dermer, s-au întâlnit la Paris pentru a discuta despre detensionare și despre situația din provincia Suwayda, predominant druză din Siria, care a fost devastată de violențe intercomunitare, Israelul intervenind în sprijinul druzilor.



Tot în august, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a indicat că Israelul era angajat în discuții care vizau demilitarizarea sudului Siriei.