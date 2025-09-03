Asociația juriștilor a cerut Tribunalului Parisului să condamne statul francez „din cauza lipsei aplicării obligației sale de a preveni o crimă de genocid” comisă, în opinia sa, de către Israel în Războiul din Fâșia Gaza, potrivit unui recurs al cărui text a fost văzut de către jurnaliștii AFP.

Inițiatorii demersului au depus marți o plângere la un tribunal administrativ, invocând faptul că Franța este obligată, în calitate de semnatară a Convenției privind prevenirea și reprimarea crimei genocidului de la 9 decembrie 1948, să acționeze în acest sens.

Asociația juriștilor cere justiției „să ordone statului (francez) decizii și inițiative concrete cu privire la Israel (...), pentru a preveni crima de genocid” și să-i aplice o amendă cominatorie zilnică de 10.000 de euro.

Ea cere ca Franța să fie condamnată la plata simbolică a sumei de un euro pentru prejudiciul creat.

Chiar dacă Parisul a criticat foarte aspru amploarea reacției militare a Tel Aviv-ului împotriva populației din Fâșia Gaza, după masacrul comis de mișcarea Hamas în Israel, în ziua de 7 octombrie 2023, autoritățile franceze nu au folosit niciodată termenul „genocid”, se arată în sesizare. Mai mult, asociația Jurdi atacă în special livrările de armament către Israel, prezentate drept „defensive” de către autoritățile franceze.

Jurnaliștii AFP au solicitat o reacție Ministerului francez de Externe, însă nu au obținut-o până în momentul difuzării știrii.