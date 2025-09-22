Rețeaua de tramvai a orașului a fost înființată la 16 septembrie 1991, cu 34 de ani în urmă, fiind singura rețea de tramvai din țară deschisă după 1990. Decizia de înființare a rețelei a fost luată în 1988.

Construcția liniei și a depoului au fost făcute între 1989 și 1991. Tramvaiul a funcționat până în anul 2022. Șase dintre tramvaiele Tatra T4D, care au circulat începând cu sfârșitul anului 1997 și până în august 2020, și care au fost casate, au fost scoase la vânzare în ultimii doi ani. Asta, după ce s-a decis și topirea șinelor pe cele două trasee de tramvai din oraș, arată Club Feroviar.

Salvarea liniilor de tramvai ar fi fost o licitație organizată de către Ministerul Dezvoltării care însă a eșuat după ani de tergiversări și controverse.

„Tramvaiele se vând la pachet, valoare minimă tramvai 20.000 lei fara TVA”, anunța, acum doi ani, compania Eltrans.

Administrația locală, condusă de primarul Cosmin Andrei, a luat decizia de a desființa transportul public cu tramvaiul în municipiul Botoșani, după ce a ratat un proiect cu fonduri europene care prevedea modernizarea căilor de rulare pe ambele linii (101 și 102), dar și achiziția de tramvaie noi.

Ministerul Dezvoltării a anulat, la începutul anului 2023, licitația de achiziție a 49 de tramvaie de 18 metri destinate municipiilor Galați, Brăila, Ploiești și Botoșani, în urma refuzului companiei PESA din Polonia de semnare a contractului de furnizare.

Astfel, municipalitatea Botoșani a preferat soluția radicală, și anume desființarea liniilor și casarea tramvaielor vechi. Alte primării din țară, precum cele din Galați sau Brăila, au demarat propriile proiecte din fonduri europene, semnând contracte de achiziție în nume propriu, fără implicarea autorităților centrale.