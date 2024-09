Simularea înfricoșătoare arată că peste 250 de mii de oameni vor muri pe loc în urma exploziei. Alte 450 de persoane se vor confrunta cu arsuri grave și boli din cauza radiațiilor care le vor fi fatale, conform estimărilor.

Videoclipul terifiant arată că cel puțin un milion de oameni vor rămâne traumatizați pe viață în urma tragediei.

Marea Britanie ar putea să permită Ucrainei să folosească niște rachete pentru a lovi ținte din Rusia, motiv pentru care se presupune că filmulețul este menit să sperie autoritățile.

The unimaginable consequences of a Nuclear strike on London.



Of course, the idiotic War Hawk politicians who are responsible for ensuring this never happens



Will also (somewhat conveniently) never have a chance to apologise to you if it does. pic.twitter.com/d120PLMRfT