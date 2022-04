Patrick Muoratoglou a antrenat-o pe Serena Williams, scrie realitateasportiva.net.

„Astăzi, încep un nou capitol în cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu normă întreagă al Simonei Halep. În ultimele 8 luni, mi-am dat seama cât de mult îmi era dor să antrenez. Este pasiunea vieții mele și încă simt că am atât de multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se anterna.

Am trecut pe acolo de câteva ori și am urmărit-o cum se antrenează. La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt disponibil să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar era exclus la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversație cu Serena și mi s-a deschis ușa, cel puțin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează în curând”, scris Patrick Muoratoglou, pe contul de Instagram.