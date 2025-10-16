Simion: Dacă se întrunește o majoritate, îl vom suspenda pe Nicușor Dan. Reconcilierea națională nu se poate face fără Călin Georgescu -VIDEO

Procurorii au urmărit o emisiune Realitatea Plus din 17 mai
George Simion plănuiește să-i înlăture pe Bolojan și Nicușor Dan! Liderul AUR spune că este nevoie de o „guvernare românească”, iar reconcilierea taberelor din popor scindate de anularea alegerilor nu poate fi făcută în absența lui Călin Georgescu. Simion este de părere că celor de la putere nu le place democrația și este pregătit să colaboreze cu oameni din toate partidele care vor să i se alăture. 

Simion afirmă că AUR este dispus să susțină o alternativă politică: „Noi suntem deschiși să susținem o guvernare românească, o guvernare care să oprească criza economică în care suntem. Cu oricine dorește binele poporului român.”

În opinia sa, schimbarea guvernului este posibilă chiar în actuala configurație parlamentară: „Putem decide în actuala configurație a Parlamentului o schimbare de Guvern. Putem indica un alt drum decât cel spre prăpastie pe care îl indică actuala coaliție.”

Referindu-se la reconcilierea națională, Simion subliniază rolul lui Călin Georgescu: „Noi am fost și suntem deschiși să contribuim la reconcilierea națională. Lucrul ăsta nu se poate face fără domnul Călin Georgescu.”

 

 