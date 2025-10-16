Simion afirmă că AUR este dispus să susțină o alternativă politică: „Noi suntem deschiși să susținem o guvernare românească, o guvernare care să oprească criza economică în care suntem. Cu oricine dorește binele poporului român.”

În opinia sa, schimbarea guvernului este posibilă chiar în actuala configurație parlamentară: „Putem decide în actuala configurație a Parlamentului o schimbare de Guvern. Putem indica un alt drum decât cel spre prăpastie pe care îl indică actuala coaliție.”

Referindu-se la reconcilierea națională, Simion subliniază rolul lui Călin Georgescu: „Noi am fost și suntem deschiși să contribuim la reconcilierea națională. Lucrul ăsta nu se poate face fără domnul Călin Georgescu.”