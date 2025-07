"Un plan de reorganizare superficial sau greșit, intenționat sau nu, poate duce la pierderea acestui excepțional patrimoniu al României. Noi nu dorim să fim părtași la o asemenea distrugere și nici nu putem legitima un nou ministru care nu are cunoștințe suficiente de silvicultură. Reorganizarea Romsilva după un proiect făcut pe colțul mesei este o greșeală care poate avea consecințe dramatice", se arată într-un comunicat al Federației, transmis luni.

Sindicaliștii subliniază că noua ministră a Mediului, Diana Buzoianu, nu a vrut să stea de vorbă cu ei și să asculte prea mult argumentele profesioniștilor și precizează că aceasta preferă mai degrabă ONG-urile de mediu.

"Noua ministră responsabilă de soarta celor care îngrijesc pădurea nu a vrut să stea de vorbă cu noi. Nu a vrut să asculte prea mult argumenteleprofesioniștilor. Dna Buzoianu preferă compania ONG-urilor de mediu, dumneaei având experiență personală în colaborarea cu acestea. Fără să ne propunem să ofensăm pe cineva, trebuie să spunem că rolul pădurii este mai complex, funcțiile pădurii sunt și de mediu, dar și economice și sociale. Înverșunarea menținerii unui proiect nefundamentat de reorganizare a Romsilva este de neînțeles. De ce să refuzi colaborarea cu profesioniștii? E greu de crezut că doar din orgoliu sau doar pentru că tema reducerii cheltuielilor trebuie dusă la bun sfârșit orbește", se mai arată în comunicatul SILVA.

Silvicultorii susțin, în context, că adaptarea silviculturii la schimbările climatice are nevoie de expertiză profesională de înaltă calitate iar România are o școală silvică bună și profesioniști valoroși, lucru demonstrat de faptul că aici se află unele dintre cele mai valoroase păduri, cu o biodiversitate bogată.

"Destinul pădurilor României nu poate fi stabilit de neprofesioniști sau de o mână de specialiști agreați politic, toți ceilalți fiind ignorați. Am cerut încă din primul moment noii ministre să creeze un grup de lucru format din specialiști care să se implice în proiectul de reorganizare a Romsilva. Faptul că suntem singura țară din UE în care pădurile sunt arondate Ministerului Mediului ar fi trebuit să fie încă un argument în favoarea creării acestui grup de lucru care să implice specialiști din mai multe sectoare și instituții cu răspunderi în managementul silvic. Ne referim aici și la silvicultorii profesioniști din Romsilva, dar și la cei din sectorul privat, din asociațiile de exploatare și prelucrare a lemnului, din industria mobilei, din sindicate și din administrațiile locale în care comunitățile sunt dependente de păduri", se mai arată în comunicat.

Potrivit documentului, semnat de liderul Federației SILVA, Silviu Geană, Romsilva este interesantă pentru că are în administrare un patrimoniu fabulos, are cantoane și cabane în zone turistice deosebit de frumoase, are păstrăvării, herghelii de cai de rasă, fonduri de vânătoare, un hotel de 4 stele în București și un muzeu.

La începutul acestei luni, ministra Mediului, Diana Buzoianu, arăta că reorganizarea Romsilva este legată de îndeplinirea unui jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care trebuie îndeplinit de urgență, pentru că nu mai este timp și riscăm să blocăm niște bani de care România are nevoie.

"Îmi doresc ca această oportunitate de reorganizare să nu fie ratată doar în ideea de a bloca niște lucruri care s-au întâmplat până acum, ci să și ajutăm Romsilva cu niște criterii poate mai clare, mai măsurabile de performanță, care să poată să fie urmărite și să poată să fie atinse de dumneavoastră", a declarat, în 4 iulie, Diana Buzoianu.

Protestul de marți din fața Guvernului va avea loc în intervalul orar 11:00 - 14:00 și este organizat de Federația Silva împreună cu Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România și Federația Națională a Muncii, membre ale Confederației Sindicale Naționale Meridian.