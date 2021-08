Stelian Ion este de părere că „discuția nu mai este acum despre desființarea SIIJ, ci despre DNA” dar se arată convins că Secția Specială va fi desființată și că, „din punct de vedere instituțional și juridic, problema este în Parlament”.

Ministrul Justiției îi reproșează, din nou, președintelui Klaus Iohannis că l-a acuzat că nu a găsit „calea potrivită” pentru desființarea SIIJ. Stelian Ion spune că UDMR-ul trebuie criticat și îi sugerează din nou șefului statului că ar fi binevenită implicarea sa în deblocarea situației din coaliție pe tema SIIJ. De asemenea, atrage atenția că ”discuția nu mai este acum despre desființarea SIIJ, ci despre DNA” și este convins că Secția Specială va fi desființată.

„Nemulțumirile UDMR legate de desființarea SIIJ propusă de Ministerul Justiției și de Guvern sunt legate de această refacere a competenței DNA pe infracțiunile de corupție săvârșite de magistrați. Or aici criticile cred că trebuie îndreptate împotriva UDMR, în principal (...). Se trage foarte mult de timp, deși nu cred că se va mai reuși să se prelungească mult viața SIIJ (...). Dincolo de asta, cred că toți factorii politici și toți liderii ar trebui să se implice, nu doar să asiste pasiv la aceste discuții, pentru că sunt niște chestiuni care nu vizează doar Ministerul Justiției, ci vizează România și atunci e important ca liderii politici să discute și să găsim împreună calea”, a afirmat Stelian Ion, la RFI România.

„Eu cred că implicarea tuturor este importantă, a șefilor de partid, a președinților de partid, implicarea persoanelor care au funcții importante. Premierul s-a implicat și a făcut ceea ce trebuia făcut, din punctul de vedere al Guvernului, a trimis forma cea mai bună. (...) Din moment ce USR PLUS are o anumită opinie, alături de PNL în mod oficial, poate că al treilea (președintele - n.red.) care are o cu totul altă opinie ar da dovadă de flexibilitate, de vreme ce ceilalți doi parteneri sunt fermi pe poziție și neconvingători în fața partenerilor din UDMR.”, a adăugat Ion.

Ministrul acuză voalat UDMR de „mimarea” reformei și de păstrarea modificărilor făcute de guvernarea PSD-Dragnea din anii trecuți: „Doar să mimăm că facem reforme sau să mimăm că desființăm o secție, dar păstrăm efectiv mecanismele create în 2017 de Dragnea nu e în regulă. (...) Nu s-a venit cu altceva, s-a venit cu acea idee de a fi mutate toate dosarele la Parchetul General, ceea ce înseamnă mutarea sediului SIIJ și eventual schimbarea unor oameni, dar nu despre asta e vorba. Mecanismul acela de a avea o structură unică, care să se ocupe ea doar de magistrați, față de toate categoriile de infracțiuni, asta nu înseamnă decât că păstrăm mecanismul imaginat în 2017”.

Stelian Ion spune că nu va face o altă propunere UDMR în legătură cu desființarea SIIJ, pentru că „propunerile acestea nu se scot din joben, așa. Au fost luni de zile, în care ne-am gândit cu toții”.

O eventuală demisie de la Ministerul Justiției dacă SIIJ nu va fi desființată nu este luată în calcul de Stelian Ion.

„Cred că demisia, în momentul în care nu se respectă programul de guvernare, ar trebui să și-o dea cei care nu-l respectă. (...) Aici nu este vorba doar de mine, nu este vorba de persoana ministrului Justiției, este vorba de USR PLUS, e vorba de faptul că am agreat împreună o variantă și tot împreună trebuie să găsim o soluție care să fie acceptată de toate părțile”, a mai spus ministrul Stelian Ion.