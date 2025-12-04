"Vă informăm că pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie circulă mesaje care anunță operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice.

Aceste informații sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani.

De fiecare data, Ministerul afacerilor Interne a dezmințit aceste informații.

Vă rugăm, informați-vă din surse oficiale. Siguranța rutieră este o prioritate, nu o glumă!", se arată într-o informare a MAI, publicată joi dimineață, pe Facebook.