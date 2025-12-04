Siguranța rutieră, prioritate reală. MAI dezminte zvonurile despre sistemul de supraveghere a cetățenilor

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează că mesajele care anunță operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice sunt false și fac parte dintr-o serie de zvonuri recurente. Siguranța rutieră este o prioritate, nu o glumă!", transmit reprezentanții MAI
 
 
 
 
 

"Vă informăm că pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie circulă mesaje care anunță operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice.
 
Aceste informații sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani.
 
De fiecare data, Ministerul afacerilor Interne a dezmințit aceste informații.
 
Vă rugăm, informați-vă din surse oficiale. Siguranța rutieră este o prioritate, nu o glumă!", se arată într-o informare a MAI, publicată joi dimineață, pe Facebook.
