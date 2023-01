România ar trebui să lucreze alături de Comisia Europeană pentru o politică a migrației, cerută de altfel de Austria, în contextul dosarului Schengen, . Iată ce spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, în condițiile în care Viena s-a opus extinderii zonei de liberă circulație.

„Soluțiile la problemele Austriei sunt europene, nu sunt antieuropene. Ca atare, cancelarul ar face bine să renunțe la caracterul antieuropean al discursului său, la caracterul populist și să ne așezăm la masă realmente să căutăm soluții, care să funcționeze în realitate, să reducă presiunea migraționistă asupra Austriei și să-i permită, cu calm, să-și ridice obiecția nejustificată împotriva aderării României la Spațiul Schengen. (...)

Cancelarul a fost și populist avand in vedere situatia tensionata si electorala, dificilă din cauza scandalurilor de corupție, dar România nu este responsabilă pentu aceasta”, a declarat Siegfried Mureșan, la RFI România.

„În situația de față, când Austria are într-adevăr multe persoane solicitante de azil, calea europeană este calea corectă, nu atacurile la adresa Uniunii Europene, nu atacurile la adresa celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Vedem că Republica Moldova, un stat care are un PIB de șapte ori mai mic decât doar PIB-ul Vienei, vedem că Republica Moldova, când a avut anul trecut 100.000 de refugiați din Ucraina, a devenit mai proeuropeană, nu mai antieuropeană. Ceea ce a făcut Republica Moldova poate fi o lecție bună și pentru Austria”, a mai spus S. Mureșan.

Eurodeputatul liberal a precizat, în legătură cu o dată a aderării țării noastre la Schengen, că „nu ne ajuta in momentul de față o prognoză, să speculăm in legătură cu momentul la care ar adera România la Schengen. România a reusit in ultimele luni sa convingă 26 de state să susțină aderarea la Spațiul Schengen. Trebuie să consolidăm acest sprijini, să colaborăm cu Suedia pentru a convinge Austria”.