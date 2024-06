Britt Frank este neuropsihoterapeut, speaker și autoare a cărții The Getting Unstuck Workbook: Practical Tools for Overcoming the Fear and Doubt-and Moving Forward with your Life (Instrumente practice pentru a depăși frică și îndoială – și pentru a merge mai departe cu viață ta). Este expertă în a pune capăt unor obiceiuri toxice, iar sfaturile ei te pot ajută și pe ține.