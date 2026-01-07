În România urmează să fie aplicat un sistem prin care investițiile considerate sensibile, cu valori de ordinul milioanelor de euro, vor fi evaluate direct de structuri specializate. Autoritățile au anunțat că aceste operațiuni vor putea fi monitorizate atât de serviciile de informații, cât și de mai multe ministere și instituții cu atribuții în domeniu.

Domeniile vizate de noul mecanism

Procedura se aplică inclusiv investițiilor realizate de cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene. Printre sectoarele considerate critice se numără energia, transporturile, sistemul bancar, mass‑media și industria farmaceutică. Toate proiectele care intră în aceste categorii vor fi supuse unei analize detaliate înainte de a primi avizul necesar.

Primarul care îl contrazice pe Ilie Bolojan. De ce creșterea birurilor nu va duce la îmbunătățirea seriviciilor locale

Comisia care va evalua investițiile

Pentru acest proces a fost creată o structură dedicată, denumită „Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe”. Conducerea comisiei va fi asigurată de șeful cancelariei prim‑ministrului. Din componența acesteia vor face parte reprezentanți ai serviciilor de informații, ai ministerelor relevante și ai altor instituții cu rol în evaluarea riscurilor asociate investițiilor.

Rolul comisiei în verificarea proiectelor

Comisia va analiza fiecare investiție, urmând să emită avize pe baza informațiilor colectate de la instituțiile participante. Scopul este de a evalua impactul potențial asupra unor domenii considerate strategice și de a preveni riscurile asociate unor investiții de amploare.

Presa maghiară a luat foc. Ursula pompează foarte multe fonduri europene în România. „Ceva s-a întâmplat. Este fără precedent”