Potrivit cotidianului german Bild, o dronă UJ 22 care transporta 30 de blocuri explozive cu o greutate totală de 17 kilograme, ar fi plecat din Ucraina spre Parcul Industrial Rudnevo din Moscova, situat la 500 de kilometri de Ucraina. Scopul serviciilor Ucrainene era unul singur: asasinarea liderului rus.

Acolo, Vladimir Putin ar fi trebuit să efectueze o vizită oficială.

Drona nu a lovit ținta și a căzut la aproximativ 20 de kilometri distanță față de locul unde este parcul industrial. De asemenea, o a doua dronă, de ghidaj, a fost găsită tot lângă Moscova.

Yuriy Romanenko, un activist din Ucraina, a declarat pentru jurnaliștii germani că atacul ar fi fost plănuit de serviciile secrete ucrainene, după ce ofițerii de informații au aflat de vizita lui Putin.

Tentativa de asasinat nu a fost făcută publică de presa rusă, însă diverse agenții de presă private din Rusia au raportat căderea dronei.

Ukrainian kamikaze drone strike on a Russian tractor used for the construction of fortifications. pic.twitter.com/adzo0vBtiy