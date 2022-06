„La posturile de comandă ale unităților rusești, generalul de armată Serghei Șoigu a ascultat rapoartele comandanților cu privire la situația actuală și acțiunile Forțelor Armate Ruse în principalele zone operaționale”, a precizat ministerul într-un comunicat, citat de The Guardian.

Nu se cunoaște exact când a avut loc vizita.

Iaroslav Trofimov, de la Wall Street Journal, consideră că este prima dată când Șoigu vizitează Ucraina de la începutul războiului.

