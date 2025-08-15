Serghei Lavrov a vorbit scurt cu reporterii la sosirea sa în Alaska, asigurându-i că Rusia îi va prezenta preşedintelui american Donald Trump o „poziţie clară şi inteligibilă”.

„Noi nu facem niciodată planuri în avans. Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă. O vom prezenta”, a declarat ministrul rus de externe.

El a continuat: „S-au realizat deja multe în timpul vizitelor trimisului special al preşedintelui SUA, Witkoff. Sper că mâine (el se află încă joi în Alaska - n.r.), vom continua această conversaţie utilă”.

În Alaska, fost teritoriu rus vândut americanilor în 1867, nu toată lumea este mulţumită de vizita preşedintelui rus. Joi, câteva zeci de manifestanţi s-au opus vizitei sale, afişând pancarte pe care scria „Putin criminal de război”.

„Este o ruşine ca preşedintele nostru să îl invite (...). Ţara noastră ar trebui să apere pacea”, a spus unul dintre ei. „Ar trebui să fie oprit, dar iată că este bine primit şi, pe deasupra, într-o bază militară! Este şocant”, a spus un alt american.