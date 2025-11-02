Sentimente care îmbolnăvesc

Emoțiile puternice au impact asupra stării de sănătate. Mai exact boala apare în urma unui dezechilibru emoțional, are deci cauze spirituale. Conform site-ului suada.ro, fiecare tip de emoție puternică are repercusiuni asupra unui anumit organ.

Astfel că, sentimentul de furie afectează sănătatea ficatului. Tristețea și suferița sunt consumatoare ale energiei vitale și sunt sentimentele care îmbolnăvesc plămânii. Teama și spaima duc la afecțiuni ale rinichilor, iar îngrijorarea frecventă afectează splina.

Orice sentiment trăit în exces poate crea dezechilibre în plan fizic, astfel că, și sentimentul bucuriei excesive poate încetini circulația energetică și duce la afecțiuni ale inimii, scrie aceeași sursă.

Bucuria

În cazul sentimentului de bucurie excesivă, circulația energetică este încetinită, astfel că autoarea recomandă să ne controlăm sentimentul bucuriei excesive. Să nu ne bucurăm peste măsură, deoarece acest sentiment trăit în exces poate afecta inima și poate duce chiar la oprirea acesteia. De altfel, atunci când aveți parte de o bucurie imensă pot să apară și următoarele simptome: palpitațiile, insomnia, gândirea neclară sau chiar infarctul.

Furia

Este un alt sentiment dintre cele șapte, care conform medicinei chineze tradiționale, dacă este manifestat în exces, acest sentiment al furiei ne poate îmbolnăvi ficatul. De asemenea, are și simptome care pot cauza neplăceri și afecțiuni fizice. Precum durerile de cap, amețelile, creșterea tensiunii arteriale, irascibilitate, menstruație neregulată în cazul femeilor și chiar atac vascular cerebral.

Tristețea și suferința

Aceste sentimente neplăcute afectează plămânii, slăbind energia corpului până la dizolvare. Rezultatele acestui sentiment negativ se manifestă prin răceli frecvente, probleme la nivelul pielii, astm și, uneori, probleme circulatorii. Acestea apar și se manifestă des prin plâns excesiv.

Îngrijorarea

Se manifestă prin gânduri excesive. Sentimentul îngrijorării duce la stagnarea energiei vitale, ceea ce poate da palpitații, insuficiență sanguină, insuficiență energetică a splinei și, implicit, probleme de sănătate ale acestui organ.

Teama și spaima

Acestea afectează rinichii, dacă trăirile sunt duse la extrem. Sentimentul fricii duce la scăderea energiei vitale și, cu precădere, duce la afectarea rinichilor și a aparatului urinar. Inclusiv vezica urinară, fiind greu de controlat.

De asemenea, aceste temeri mai afectează ficatul și vezica biliară. Teama și spaima sunt două sentimente extrem de nocive, dacă ele sunt trăite intens și frecvent. Mai pot duce la depresie, confuzie, incapacitatea de a lua decizii, lipsa curajului și anxietate.

Astfel că orice sentiment dus la extrem poate afecta sănătatea fizică și mentală, de aceea ele trebuie ținute sub control, pentru a nu genera boală.